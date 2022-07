Da Cianciana alla Tanzania: parte del ricavato delle vendite del panettone Ferraria per un orfanotrofio

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di AgrigentoNotizie

Tra gli importati ospiti che hanno accolto con benevolenza il gesto anche l’attore Internazionale Mr. Ray Winstone. Il prossimo 10 Agosto, al Chiostro del convento di Cianciana (Ag), oltre che la presentazione alla stampa dell’innovativo prodotto, sarà reso pubblico anche il gesto di solidarietà legato all’evento che prevede la donazione di parte del ricavato dalle vendite del Panettone Ferraria a favore di un orfanotrofio della Tanzania. (ASSALAM Opening Doors, Community Foundation) La Tanzania rappresenta un fattore importante per tutto il progetto sottolineando l’importante integrazione con il paese africano infatti, il nuovo Il panettone “Ferraria” è realizzato con una ricetta che è un connubio tra la Sicilia e Tanzania. Le farine e i cubetti di arancia sono prettamente siciliane, mentre la farcitura, la glassatura ed il cioccolato (100% della Tanzania, il più pregiato al mondo), sono del Paese africano. L’Idea nasce dal Dottor Aniello Paturzo, titolare dell’azienda Li Casotti e l’attore Ray Winstone, mentre sorseggiavano un drink, gli stessi successivamente hanno esteso tale idea all’azienda pasticceria che ha immediatamente sposato il progetto. La data di presentazione ufficiale è fissata per il prossimo 10 Agosto alle ore 18:00 presso il Chiostro del convento è sarà un serata molto particolare e ricca di interventi ed ospiti di rilievo. La moderatrice sarà la giornalista Rosy Abruzzo con la partecipazione straordinaria del Maestro Adriano Pennino musicista, arrangiatore, compositore e direttore d’orchestra con una lunga carriera alle spalle. Il Maestro vanta collaborazioni con grandi nomi della scena musicale italiana ed internazionale come: Pino Daniele, Ornella Vanoni, Renato Zero, Giorgia, Gigi D’Alessio, Lara Fabian, Michael Bolton è il Volo per citarne alcuni, e per l’occasione curerà le musiche del progetto. Testimonial assoluto sarà l’attore Hollywoodiano Mr. Ray Winstone, il quale ha scelto di trascorre diversi mesi dell’anno nel territorio agrigentino. Mr.Winstone è attore di eccezionale calibro, pluripremiato, con un curriculum cinematografico che annovera tanti film di successo come : Cold Mountain, King Arthur, The Proposition, The Departed, Beowulf, Indiana Jones e Kingdom of the Crystal Skull e Edge of Darkness, le cronache di Narnia, Point Break, tanto per citarne alcuni. Tra gli ospiti anche Luke Renard, regista americano, residente a Cianciana, che ha curato i progetti video per Ferraria. Il regista ha lavorato a documentari, spot pubblicitari, video musicali e cortometraggi in tutta la Sicilia, inclusa una serie con Ray Winstone. All’evento saranno presenti anche l’Ambasciatore della Repubblica Unita della Tanzania, Mahmoud Thabit Kombo, il Console della Repubblica Unità della Tanzania, Marco Conca, oltre che le autorità locali, il Sindaco di Cianciana, Francesco Martorana e l’Assessore comunale allo Sport e Spettacolo del comune di Cianciana, Liborio Curaba. Durante la presentazione verrano proiettate le immagini dell’orfanotrofio della Tanzania, a cui saranno devoluti gran parte dei ricavati dalle vendite del nuovo prodotto , con la colonna sonora dalle musiche realizzate dal Maestro Adriano Pennino. Un paese davvero a misura d’uomo quello di Cianciana che ancora una volta, sposa, grazie alla Pasticceria Li Casotti, la beneficenza e tende la mano ai più bisognosi. L’evento ha ricevuto il patrocinio della Regione Siciliana, dell’Assemblea Regionale della Sicilia, del Comune di Cianciana e della Repubblica Unità della Tanzania. Assicurata la presenza del Governatore della Sicilia, Nello Musumeci e delle varie istituzioni. Info Line ferraria@licasotti.it