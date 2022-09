Chiara Cattaneo della Disney e il regista svedese Paul Glaser in visita al teatro Pirandello: “Un vero gioiello d’arte”

Chiara Cattaneo, che si occupa dei casting per Disney International, ed il regista svedese che ha diretto diversi teatri di Amburgo sono ad Agrigento per una master class dedicata al musical svolta interamente in inglese e promossa dall’artista agrigentino Marco Savatteri.

I due ospiti sono rimasti letteralmente incantati dalla bellezza del teatro Pirandello: “Un vero gioiello d’arte”, così lo hanno definito. Paul Glaser (Direttore di diversi teatri in Amburgo).

Una scommessa sul territorio siciliano - ha detto Marco Savatteri Savatteri - dato che ho voluto portare le eccellenze internazionali nella mia città, investendo sulla formazione professionale dei giovani talenti e sulla produzione di opere originali. D’altronde proprio il teatro Pirandello ha intrapreso e consolidato un cammino in tale direzione proponendosi come teatro di produzione sul mercato nazionale”.

Per Savatteri l’obiettivo di fiducia nella nostra terra sta avendo riscontro e successo, considerato che alcuni attori della Casa del musical rivestono oggi ruoli importanti in spettacoli residenti (come è accaduto per Massimiliano Rizzo, talento di Messina, oggi protagonista del musical residente “Starlight expres”s in Germania, in passato protagonista di “Camicette bianche” il musical).

“La Sicilia - ha aggiunto è una miniera di arte, oro e bellezza. È ingenuo non rendersi conto di quanto potenziale ci sia qui. Bisogna crederci. Chiara Cattaneo e Paul Glaser sono una carta vincente per costruire ponti culturali con il West End, Broadway ed il teatro internazionale”.

“Vorremmo creare un asse culturale e un asse di produzione teatrale - ha detto Chiara Cattaneo - per intrecciare le diverse culture tra Amburgo, Milano, Londra e Agrigento. Vogliamo portare in Sicilia docenti dall’estero di danza, canto e recitazione per aprire un orizzonte sul teatro e sul musical internazionale”.