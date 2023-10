Centri estivi per bambini, pronto l’’avviso pubblico: come presentare le istanze

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di AgrigentoNotizie

Il Comune di Agrigento ha diffuso un avviso pubblico per i centri estivi dedicati ad attività ludico-ricreative e per il doposcuola per bambini dai 3 ai 14 anni. La presentazione delle istanze sulla piattaforma www.servizisocialiweb.it è possibile farla entro le ore 24 del 31 ottobre.

L’istanza va compilata rigorosamente in ogni sua parte. I requisiti necessari da allegare all’istanza di partecipazione sono la certificazione ISEE in corso di validità, l’autocertificazione attestante i requisiti richiesti ed eventuali disabilità del minore.