“Ottant’anni a fianco delle vittime del lavoro”, l’Anmil celebra l’anniversario a Roma con Papa Francesco e Mattarella

L’11 settembre ricorrono gli 80 anni di attività dell’Anmil a sostegno delle vittime del lavoro e di impegno nella prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali. Una giornata che sarà celebrata con due appuntamenti straordinari: alle 11 l’udienza riservata da Papa Francesco che accoglierà in sala Nervi il presidente della sezione agrigentina dell’Anmil Michele Nantele. Poi, alle 17, Nantele sarà ricevuto dal presidente della Repubblica Sergio Mattarella.

“Di questi incontri - ha detto Nantele - non possiamo che essere orgogliosi e pronti a proseguire con rinnovata energia la nostra missione, sebbene addolorati non solo per i 5 morti di Brandizzo, ma per tutti i lutti che insanguinano ogni giorno, nel cordoglio più anonimo, i luoghi di lavoro, anche nel nostro territorio. Sono profondamente onorato di partecipare a questo importante appuntamento con Papa Francesco per la seconda volta. La nostra associazione in questi 80 anni è sempre stata al fianco delle vittime del lavoro. L’anniversario della nascita dell’associazione è in realtà il 19 settembre. Questi importanti appuntamenti precedono di poche settimane la 73ª Giornata nazionale per le vittime degli incidenti sul lavoro che quest’anno si celebrerà l’8 ottobre a Campobello di Licata”.