“Agrigento in rosa” per combattere il tumore al seno, gli open day dell’Asp sono stati un successo: ecco tutti i numeri

Resi noti dal Centro sestionale Screening dell’Asp di Agrigento i dati di affluenza e partecipazione all’open day di screening oncologico recentemente organizzato al presidio ospedaliero “San Giovanni di Dio” di Agrigento in collaborazione con l’associazione “Malati in cura oncologica (Amico) Onlus” nell’ambito delle iniziative previste dalla campagna “Agrigento in rosa, ottobre 2023, mese della prevenzione del tumore al seno”. Si tratta di numeri importanti con più di 100 accessi registrati la mattina dello scorso 10 ottobre, 30 mammografie effettuate, 6 donne prenotate in altri punti screening della provincia di Agrigento, 45 inviti generati per lo screening del colon retto e 33 per i consultori familiari della provincia. Le azioni gestite in sinergia dal dipartimento di prevenzione e dal dipartimento delle scienze radiologiche proseguiranno giovedì 19 ottobre nella cittadella della salute di Agrigento con un importante corso di aggiornamento e formazione per operatori sanitari mentre lunedì 23 e martedì 24 ottobre sono previste due giornate straordinarie dedicate alla prevenzione mammaria in contemporanea negli ospedali di Agrigento e Sciacca ed i poliambulatori di Palma di Montechiaro e Canicattì. Il 27 ottobre, nella sala conferenze del “San Giovanni di Dio”, è in programma un corso di aggiornamento dedicato allo screening del tumore della mammella rivolto a tute le professioni sanitarie e ai medici di medicina generale con la partecipazione dell’associazione nazionale donne elettrici, della Fidapa BPW Italy, Inner Wheel e Soroptmist Club Agrigento.

A Cammarata, sabato 28 e domenica 29 ottobre, in collaborazione con l’associazione ”SolideAli”, sarà possibile prenotare le mammografie di screening per le donne in fascia di età dai 50 ai 69 anni in uno dei quattro presìdi ASP e saranno eseguiti gratuitamente esami ecografici mammari alle donne in fascia d’età inferiore ai 50 anni.

Angela Matina, referente del centro gestionale screening Asp, e Francesco Amato, referente aziendale per lo screening mammografico, ricordano che la prevenzione del tumore al seno non si conclude con il mese di ottobre ma che è possibile prenotare sempre la mammografia (per le donne in fascia target) ai numeri del centro gestionale screening (0922 407538 - 407829 - 407170). Presso l’ospedale di Agrigento, peraltro, è stato installato un nuovo e moderno mammografo con tomosintesi e tecnologia CESM in grado di incrementare ulteriormente la qualità delle indagini diagnostiche. Va ricordato che il controllo della mammella si ripete ogni due anni e che gli screening oncologici non necessitano della ricetta medica e sono gratuiti, così come sono gratuiti gli eventuali approfondimenti diagnostici degli esami dubbi o sospetti.