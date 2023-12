Aeroporto di Lampedusa, "Natale di condivisione”. Per la prima volta messa all’aerostazione

Natale speciale quest’anno all’aeroporto di Lampedusa.

Il 20 dicembre alle 16,30 le porte dell'aerostazione, gestita da Ast Aeroservizi, si apriranno per una messa officiata da don Domenico Rizzo. A fare gli onori di casa saranno l'amministratore unico, Santo Castiglione, e il direttore generale, Mario Parlavecchio, di Ast Aeroservizi, e il direttore territoriale Sicilia Occidentale dell'Enac, Paolo Bonfiglio.

“L'evento “Natale di condivisione” all'aeroporto di Lampedusa rappresenta un’occasione importante per rafforzare i legami con la comunità, un momento anche di gioia per vivere in serenità la festa più bella dell’anno. Ringrazio don Domenico Rizzo per questo momento di preghiera e riflessione e tutti i dipendenti che si sono adoperati per organizzare la manifestazione” - sottolinea l’amministratore unico di Ast Aeroservizi, Santo Castiglione.

La magia del Natale si diffonderà nell'aeroporto con l'accensione dell'albero decorato, creando un'atmosfera incantata e suggestiva. Il calore delle luci natalizie si mescolerà alla musica, con la performance della cantante Rossella Fragrapane , regalando un'esperienza indimenticabile a tutti i presenti. Inoltre bambini delle scuole parteciperanno all'evento, portando la loro allegria e entusiasmo. A rendere il tutto ancora più speciale Babbo Natale pronto ad accogliere i più piccoli e regalare sorrisi.