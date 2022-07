Strada provinciale Salinella-Bivio Martusa, appaltati i lavori di ripristino dopo i danni da maltempo

Dopo 7 anni la strada provinciale Salinella-Bivio Martusa potrà tornare a funzionare. A darne informalmente notizia è stato il parlamentare regionale del PD Michele Catanzaro. La strada è chiusa al traffico da oltre 7 anni a causa di alcuni episodi alluvionali che ne hanno distrutto il manto di copertura. Ma i lavori di ripristino sono stati finalmente appaltati nei giorni scorsi. “Avevo avuto pressanti segnalazioni da residenti e agricoltori della zona - ha detto Catanzaro - che c'era un finanziamento del progetto di ripristino anche in ragione di un utilizzo come bypass in caso di interruzione della strada statale 115. Tali lavori, incomprensibilmente, non sono ancora iniziati. La notizia della definizione delle procedure di appalto restituisce speranza a tante famiglia che stavano avviando anche un'azione legale”

La situazione delle strade rurali del territorio provinciale, alcune delle quali lo scorso inverno sono state danneggiate dal maltempo e non sono ancora transitabili in modo ottimale nonostante degli interventi per tamponare la situazione di emergenza, sono state al centro di un confronto che il parlamentare regionale avrà con il commissario straordinario del Libero consorzio Comunale di Agrigento Raffaele Sanzo.

“Inviterò il commissario a relazionare sull'impegno del Libero Consorzio di Agrigento in ordine alla viabilità interna e la pianificazione di nuovi investimenti per la manutenzione straordinaria e con procedure di gara in parte avviate – dice Catanzaro – ma ci sono alcune situazioni estreme su cui bisogna avere dei chiarimenti”.