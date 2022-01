"Presi con droga e banconote nascoste in casa", coppia ai domiciliari

I poliziotti del commissariato di Sciacca hanno arrestato una coppia di conviventi - B.M., 25 anni e D.A., 22 anni - con l'accusa di detenzione illecita di droga. I due giovani sono finiti ai domiciliari al termine di una perquisizione nella loro abitazione dove gli agenti hanno trovato diversi pezzi di hashish, tre coltelli intrisi di sostanza stupefacente e 3.500 euro in contanti, nascosti.

I due indagati sono stati posti agli arresti domiciliari fino all'udienza di convalida. Il giudice ha poi applicato nei loro confronti la misura dell'obbligo di presentazione quotidiano alla polizia giudiziaria. La droga, secondo quanto viene ricostruito dalla Questura attraverso una nota, è stata trovata grazie al cane antidroga Ulla.

Nell'ambito della stessa attività, inoltre, un'altra persona è stata segnalata in via amministrativa alla Prefettura quale assuntore di stupefacenti, poiché trovata in possesso di una quantità di droga per uso personale.