Depurazione, il commissario nazionale avvia la gara per impianto di Sciacca

Dopo anni di attesa, via alla gara d'appalto da quasi 4 milioni di euro per la realizzazione di un nuovo modulo al depuratore di Sciacca. La procedura è stata avviata dal commissario unico per la depurazione Maurizio Giugni. Così potenziato l'impianto consentirà all'impianto di coprire fino a 47.500 abitanti equivalenti per i quartieri di Cappuccini, Ferraro, zona Ospedale e delle frazioni di Foggia e San Marco.

“Sciacca – osserva il Commissario Giugni – ha bisogno di una depurazione efficiente, in linea con gli standard di trattamento delle acque reflue individuati dalle direttive comunitarie e nel contempo adeguata alla sua grande attrattiva turistica e culturale: oggi parte questa gara, che vuole dire un vero passo avanti per la soluzione del problema”.