La città termale torna alla Bit di Milano: presente nel padiglione Sicilia per promuovere turismo e territorio

Il Comune di Sciacca ritorna alla Bit, la Borsa internazionale del turismo di Milano. È quanto rende noto l’assessore al turismo Francesco Dimino. L’Ente sarà per 3 giorni ospitato gratuitamente nel Padiglione Sicilia dal 4 al 6 febbraio assieme alle città dell’associazione della “Strada regionale delle ceramiche siciliane”.

“La Borsa internazionale del Tturismo – dice l’assessore Francesco Dimino – rappresenterà una vetrina per la bellezza e l’eccellenza della nostra città. La Bit è uno degli eventi più prestigiosi del settore turistico, un'occasione straordinaria per promuovere il nostro territorio e consolidare il nostro impegno nel settore turistico. La nostra partecipazione assume un significato ancora più profondo in quanto facciamo parte della ‘Strada regionale delle ceramiche siciliane’, un organismo che promuove e valorizza l'antica tradizione ceramica nei comuni di Sciacca, Burgio, Caltagirone, Collesano, Monreale e Santo Stefano di Camastra. Tale iniziativa, a cui il Comune di Sciacca ha aderito grazie all’instancabile lavoro dell'ex assessore Sino Caracappa, continua a operare con successo, mantenendo viva l'eredità ceramica che ci rende unici. Grazie alla proposta di partecipazione congiunta avanzata dagli amministratori dei sei comuni della Strada della Ceramica, l'assessore regionale al Turismo Elvira Amata ha accolto con entusiasmo la nostra iniziativa. Ciò ci garantirà uno spazio di rilievo all'interno del padiglione della Sicilia, permettendoci di presentare al meglio le nostre eccellenze e attrazioni turistiche”.

La presenza alla Bit assume un significato particolare per il Comune di Sciacca, che mancava da diversi anni a questa manifestazione. Dimino esprime a tal riguardo la propria soddisfazione: “Dopo diversi anni di assenza, questa partecipazione rappresenta un passo significativo nel riaffermare il nostro impegno a promuovere Sciacca come destinazione turistica di prim'ordine. La Bit ci offre l'opportunità di presentare le nostre bellezze, l'artigianato locale e le iniziative che rendono Sciacca un luogo unico e accogliente. Consapevole dell'importanza strategica di questa partecipazione, l'amministrazione comunale ha esteso l'invito al Consiglio comunale affinché una delegazione sia presente all’evento. Promuovere attivamente e unitariamente la nostra città e approfittare della presenza di numerosi operatori del settore è fondamentale per narrare al meglio le bellezze di Sciacca e attrarre l'attenzione su ciò che rende la nostra comunità unica”.