Forza Italia arriva in consiglio comunale: costituito il gruppo

Si è costituito al Comune di Sciacca il gruppo consiliare di Forza Italia. Ne sono parte i consiglieri comunali: Clelia Catanzaro, che assume la carica di capogruppo, Isidoro Maniscalco e Alessandro Grassadonio. Ad annunciare la costituzione del gruppo consiliare è il coordinatore cittadino di Forza Italia Mario Turturici.

E la coordinatrice provinciale e deputata Margherita La Rocca Ruvolo, la coordinatrice regionale di Azzurro Donna Maria Antonietta Testone, e il vice coordinatore regionale, il parlamentare Riccardo Gallo, evidenziano “come la costituzione del gruppo consiliare a Sciacca sia la conferma che Forza Italia continua a essere sempre di più riferimento e attrattore per il popolo dei moderati. E’ un gruppo consiliare che saprà far sentire la sua voce nel corso della consiliatura. Siamo soddisfatti della sempre maggior crescita di Forza Italia in città, come in tutta la provincia di Agrigento”.