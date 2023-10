Nuovo Codice dei contratti, convegno a Sciacca: si ricorderà Pippo Oliveri

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di AgrigentoNotizie

“Il nuovo Codice dei contratti pubblici”: è questo il tema di un convegno che si terrà venerdì prossimo, al resort Torre del Barone in contrada Sovareto a Sciacca, per iniziativa della Maggioli e degli Ordini degli architetti e degli ingegneri di Agrigento.

L’evento, finalizzato a descrivere la nuova disciplina dei Lavori pubblici introdotta dal decreto legislativo n°36 del 31 marzo 2023, si terrà in memoria del compianto ingegnere Pippo Oliveri.

“Abbiamo voluto sostenere questa interessante iniziativa della Maggioli - afferma il presidente dell’Ordine degli architetti, Rino La Mendola - non solo per offrire ai nostri iscritti una proficua opportunità di aggiornamento su temi fondamentali per l’esercizio della nostra professione ma anche per ricordare il compianto ingegnere Pippo Oliveri, figura di enorme spessore professionale e umano, tra i massimi esperti di fama nazionale in materia di appalti pubblici, in tutti i suoi aspetti interdisciplinari tecnici e giuridici. Pippo Oliveri - conclude La Mendola - è stato a lungo consulente del Consiglio nazionale degli architetti offrendo un notevole contributo al raggiungimento di obiettivi importanti, conseguiti dalla Rete delle Professioni Tecniche, in occasione della stesura del Codice dei contratti del 2016 e delle linee guida dell’Anac”.