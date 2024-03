Marcia per le Terme, Cna scende in piazza: "Servono risposte"

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di AgrigentoNotizie

Una delegazione della Cna di Sciacca questa mattina si è unita al corteo di protesta per sollecitare la riapertura delle Terme, di proprietà regionale, chiuse dal 2015. Abbiamo voluto sostenere convintamente questa iniziativa, consapevoli dell’importanza rilevante che ha la struttura ai fini dello sviluppo dell’economia locale e del segmento turistico del territorio. Non è comprensibile lasciare per 9 anni chiuse le Terme, con tutti gli effetti negativi che ciò comporta nei confronti della comunità. E’ necessario che le istituzioni competenti si adoperino con sollecitudine per mettere a valore le risorse di cui già disponiamo nell’ottica di promuovere crescita, occupazione e benessere”.