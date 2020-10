Orario continuato al cimitero, il sindaco Valenti: "Garantiamo il diritto dei cittadini alla visita dei propri defunti"

Orario continuato per il cimitero di Sciacca. Il sindaco Valenti, tramite nota, ha ufficializzato gli orari del campo santo. Il primo cittadino con una direttiva con la quale ha chiesto al dirigente del Settore Patrimonio del Comune di organizzare il servizio e dare le opportune disposizioni al personale per il contingentamento delle entrate e per l’applicazione delle altre misure previste dai protocolli sanitari.

"Preso atto delle misure imposte per il contenimento della diffusione del Covid-19, il sindaco Francesca Valenti - si legge in una nota del Comune - ha ritenuto opportuno garantire il diritto dei cittadini alla visita dei propri cari defunti. Si è ritenuto, così, di diluire la presenza all’interno del cimitero nelle giornate precedenti e successive alle giornate dell’1 e 2 novembre. L’invito ai cittadini è, pertanto, quello di non concentrare le visite per le ricorrenze tradizionali di Tutti i santi e Commemorazione dei defunti e di rispettare il distanziamento interpersonale e il divieto di assembramento e di indossare la mascherina".