L'associazione Agape rischia di perdere i locali, il sindaco scrive al commissario dell'Asp

L'associazione di volontariato Agape potrebbe perdere la propria sede. Ma il sindaco Francesca Valenti non ci sta: “Chiedo di non intraprendere azioni che possano privare - scrive il primo cittadino in una nota - l’associazione di volontariato per disabili Agape onlus dei locali legittimamente detenuti”.

Per questo Francesca Valenti si è rivolta direttamente al commissario straordinario dell’Asp di Agrigento Mario Zappia, dopo essere stata informata dall’Agape “dell’intendimento espresso dalla direzione dell’Azienda sanitaria di utilizzare i locali condotti in locazione a seguito del contratto stipulato nel novembre del 2019".

"In attesa di affrontare la questione nel prossimo incontro - ha aggiunto Valenti - voglio assicurare un convinto sostegno all’associazione Agape evidenziandone l’altissimo valore sociale delle attività svolte. Ed è per questa ragione che un’eventuale sospensione delle attività potrebbe causare gravi ricadute sui soggetti diversamente abili e sulle loro famiglie".