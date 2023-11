Disabili gravi, da Stato e Regione arrivano 230 mila euro: come fare per presentare la domanda e ricevere assistenza

Al via i servizi a favore di persone affette da grave disabilità. L’assessore alle politiche sociali Agnese Sinagra ha fatto sapere che il Comune di Sciacca, capofila del Distretto socio-sanitario 7, ha diramato due avvisi pubblici per interventi socio-assistenziali grazie ai finanziamenti di Stato e Regione Siciliana per un totale di circa 230 mila euro che verranno ripartiti agli aventi diritto che così usufruiranno di piani personalizzati di intervento socio-assistenziale. Si tratta di due avvisi rivolti a soggetti, minorenni e maggiorenni, affetti da disabilità grave certificata ai sensi della legge 104/92 art. 3 comma 3.

Possono presentare richiesta i cittadini residenti nei comuni di Sciacca, Santa Margherita di Belìce, Menfi, Sambuca di Sicilia, Caltabellotta, Montevago secondo le modalità indicate negli avvisi, pubblicati nel sito internet del Comune e a firma del dirigente del terzo settore Venerando Rapisardi.

Gli avvisi, con allegati i modelli di domanda, possono essere visionati e scaricati ,oltre che dal sito del Comune di Sciacca, anche dai siti istituzionali di ciascun comune del Distretto socio-sanitario.

Per prentare le domande c’è tempo fino al 15 dicembre. Vanno inoltrate all’ufficio protocollo del Comune di residenza della persona con disabilità (consegnata brevi mano, per posta o per posta elettronica certificata PEC).