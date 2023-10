Lega Salvini premier, aderisce il vice presidente del consiglio comunale

Nuovo ingresso in provincia di Agrigento per la Lega Salvini Premier. Paola Sacco, vice presidente del consiglio comunale di Raffadali aderisce al partito. Ad accogliere la new entry del movimento guidato da Matteo Salvini, su indicazione della commissaria regionale, l’europarlamentare Annalisa Tardino, è la Lega provinciale di Agrigento.

“Il nostro partito continua a crescere in tutta la provincia e con grande soddisfazione accogliamo nella nostra squadra Paola Sacco, che è già stata candidata alle passate elezioni regionali con la lista Prima l'Italia-Lega Salvini Premier. Siamo certi che fortificherà l’azione del partito a Raffadali, già portata avanti da anni da Elina Rampello. La Lega continua a crescere in provincia di Agrigento e a dimostrarsi attrattiva sul territorio grazie ai risultati concreti ottenuti per la Sicilia dai nostri ministri, in primis dal vicepremier e ministro delle infrastrutture e dei trasporti Matteo Salvini il cui impegno è testimoniato dagli impegni evidenti assunti. Continuiamo il nostro lavoro, che vedrà nel prossimo futuro altre adesioni di amministratori e consiglieri comunali dell'agrigentino che guardano con attenzione alla politica concreta e vicina al territorio della Lega Salvini Premier".