Premio “Personaggio e imprenditore dell'anno”, ecco a chi andranno i riconoscimenti

Individuate le personalità che riceveranno i riconoscimenti nell’ambito del premio “Personaggio dell’anno e imprenditore 2023” promosso dalla Pro loco “Città di Raffadali”, presieduta da Nino Spoto, con il patrocinio del Comune.

Questo premio rappresenta un’iniziativa volta a celebrare uomini e donne che si sono distinti, contribuendo con il loro esempio alla crescita della città, nell’ambito della cultura, dell’arte, della musica, della sanità e per avere espresso il loro impegno per una società inclusiva nei confronti di chi è più debole e di chi vive la condizione di “immigrato” adoperandosi per diffondere valori di umanità e di solidarietà.

“Quest’anno - spiega Nino Spoto - il nostro tributo e il nostro riconoscimento va Franco Mattana per aver dato un impulso alla crescita dell’economia raffadalese, distinguendosi per intraprendenza, creatività ed impegno.

Una menzione speciale va al professore Giannino Lombardo, al maestro Filippo Ragusa, al dottore Girolamo Manno e a Nada Murena per essersi particolarmente distinti nell’ambito in cui lavorano e operano con dedizione, risultati, capacità operativa e grande umanità”.