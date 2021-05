Servizio idrico e interventi sulle case Iacp, Pullara: "Amministrazione fa acqua da tutte le parti"

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di AgrigentoNotizie

A Licata nessun intervento dello IACP sulle case popolari di Licata a differenza di tanti altri comuni dell’agrigentino

Licata unico comune a non avere dato l’ok alla società consortile per la gestione dell’acqua per uscire da Girgenti Acque e per questo commissariata.

Licata non beneficiaria, sempre a differenza di moltissimi comuni della provincia di Agrigento di bonus per l’aumento della quota della raccolta differenziata.

Sono le parole del deputato regionale On. Carmelo Pullara, Presidente e segretario organizzativo di ONDA Movimento Popolare Regionalista.

Insomma – prosegue Pullara -se pure Galanti con la vendita delle poltrone, a questo o quel gruppo politico, e con il giro di segreterie politiche di partiti e deputati non riesce a portare a casa nessun risultato e ha fatto ripiombare la città indietro di decenni.

Però Galanti con il suo staff in una cosa sono riusciti, mettere in ginocchio la marineria non pagando il canone demaniale e facendo sequestrare le cabine a box dove i pescatori detenevano le attrezzature per la pesca.

Chiedo al sindaco Galanti – conclude Pullara - alla giunta e alla maggioranza che lo sostiene come ritiene di intervenire per ciascuna di queste criticità?!