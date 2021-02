Villa Regina Elena, amministratori e tecnici diventano netturbini

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di AgrigentoNotizie

La villa comunale “Regina Elena” di Licata rinasce, grazie alla mobilitazione di amministrazione comunale, tecnici e operai del Comune.

Decine di persone, con in testa il sindaco Pino Galanti ed il vice sindaco Antonio Montana, alle 8 del mattino di oggi hanno iniziato a lavorare nel polmone verde che si trova nel cuore del centro storico di Licata, per restituire dignità ad un luogo frequentato ogni giorno da tantissimi bambini e anziani.

Presenti e impegnati negli interventi di pulizia, anche il presidente del consiglio comunale Giuseppe Russotto, l’assessore al Verde Pubblico Calogero Scrimali, e l’assessore allo Sport, Turismo e Spettacolo Decimo Agnello.

“Quello di oggi – è il commento di Galanti e Montana – è solo il primo intervento del restyling della villa comunale “Regina Elena” che intendiamo restituire alla comunità licatese. Intanto abbiamo iniziato a ripulirla, mentre tecnici ed elettricisti sono al lavoro per ripristinare l’illuminazione e la videosorveglianza, che riteniamo fondamentale per la sicurezza e la lotta al vandalismo. Siamo al lavoro anche per il ripristino della recinzione. Serve, però, la collaborazione di tutti, per ottenere i risultati migliori. Per questo rivolgiamo un appello alla cittadinanza. Lavoriamo insieme per la rinascita di Licata”.