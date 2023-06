Raccolta differenziata, scatta il divieto di vendita e utilizzo dei sacchi neri

Stop all'utilizzo di sacchi neri nella gestione dei rifiuti differenziati e obbligo di sacchetto compostabile per l'umido. A stabilirlo è un'ordinanza sindacale del Comune di Canicattì che impone nuove regole per favorire la raccolta differenziata.

Nello specifico: non vanno utilizzati, forniti e commercializzati sacchi neri o non trasparenti, in plastica non biodegradabile e non compostabile, per il conferimento di rifiuti di qualsivoglia natura, riciclabili o meno;

Per l’umido e la frazione organica devono essere utilizzati sacchi in materiale compostabile. "In caso di indisponibilità di tale tipo di sacchi - dice una nota - il rifiuto umido/frazione organica andrà conferito in forma sciolta all’interno dei contenitori 'porta a porta' assegnati in comodato d’uso". E' quindi vietato, tra le altre cose, utilizzare questi sacchi perché questi impediscono la verifica del corretto conferimento.



I trasgressori saranno perseguiti con una sanzione amministrativa pecuniaria che va da 25 a 500 euro.