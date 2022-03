Chiesa in lutto per la scomparsa di Don Mimì Di Naro, aveva 97 anni

A 97 anni si è spento don Mimì Di Naro, definito dal mondo della chiesa locale e dai cittadini un “raro esempio di longevità”. Una vita spesa per la fede con oltre 70 anni di sacerdozio, festeggiati, tra l’altro con l’allora arcivescovo di Agrigento Francesco Montenegro nella chiesa di San Diego dove don Mimì era stato parroco per decenni.

Una famiglia, la sua, molto religiosa da cui discendevano altri due sacerdoti che hanno operato per la comunità canicattinese prima di lui.

Domani, giovedì 24 marzo, alle 11,30 i funerali per dargli l’ultimo saluto. La salma sarà poi tumulata nella tomba di famiglia al cimitero Comunale in via Nazionale.