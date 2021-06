Estate canicattinese 2021, avviso pubblico per gli eventi

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di AgrigentoNotizie

Estate Canicattinese 2021. Emanato Avviso Pubblico per l’organizzazione e realizzazione di manifestazioni estive.

“È nostro intendimento, nel rispetto dei protocolli e della normativa vigente, attivare un accordo di collaborazione con enti del Terzo Settore no profit per l’organizzazione e la realizzazione di manifestazioni durante l’estate.

L’obiettivo è l'allestimento di un programma che preveda la realizzazione di alcune iniziative di intrattenimento da tenere in luoghi pubblici aperti e nel rispetto dei protocolli di sicurezza sanitaria così da poter, da una parte soddisfare l'esigenza di svago espressa dalla cittadinanza e, dall'altra, costituire un incentivo per il rilancio di alcune attività commerciali strettamente connesse al settore dei pubblici spettacoli” dichiara il Sindaco Ettore Di Ventura.

“L’avviso è rivolto agli enti del Terzo Settore no-profit, regolarmente costituiti e iscritti all'Albo Comunale delle Associazioni. Il Partner privato, per l'organizzazione e la realizzazione del programma, potrà avvalersi del supporto economico di sponsor commerciali privati che in tal modo acquisiscono il diritto di apporre i propri loghi nel materiale promo-pubblicitario. Saranno ammessi progetti che abbiano un valore economico minimo di € 15.000,00, di cui €

12.000,00 a carico del Comune ed € 3.000,00 a carico dell'Associazione.” – dichiara l’assessore allo

spettacolo Angelo Cuva.

L’istanza potrà essere presentata entro il prossimo 12 luglio. Tutte le informazioni sull’avviso pubblico, unitamente alla modulistica, sono reperibili nella home page del sito istituzionale dell’Ente nella specifica sezione dedicata

https://www.comune.canicatti.ag.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/5158

Per ulteriori info è possibile contattare l’ufficio Cultura e Tempo Libero al n. 0922734507.