Tracciabilità dei prodotti ittici e numeri e dati sullo stato di salute del mare della Sicilia: workshop a Sciacca

Pescatori ed operatori del comparto ittico siciliano a confronto per il doppio appuntamento (workshop e seminario) in programma il 24 ottobre a partire dalle ore 15.00 a Sciacca presso le Antiche grotte del caricatore. L’evento è inserito nel calendario di incontri scientifico-divulgativi relativi al progetto ‘Caratterizzazione dell’attività alieutica e delle risorse ittiche nelle acque siciliane per praticare una pesca sostenibile basata sulle conoscenze (knowledge based fishing)’, realizzato dal Cirspe in partenariato con l’Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Sicilia e il CNR – Dipartimento Scienze Umane e Sociali, Patrimonio Culturale e sostenuto dal Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca 2014-2020 misura 1.39. Obiettivo dell’iniziativa è quello di condividere i dati raccolti ed elaborati dai ricercatori e dai biologi coinvolti nel progetto, i quali nei mesi scorsi si sono occupati di indagare e monitorare numerosi siti dell’ecosistema marino siciliano, per poi esaminare e divulgare pubblicamente le risultanze dell’indagine scientifica con la finalità di contemperare le esigenze del comparto pesca e la sostenibilità del prelievo degli stock ittici delle acque della Sicilia In allegato gli inviti al workshop e al seminario di Sciacca che si svolgeranno presso le Antiche grotte del caricatore a partire dalle ore 15.00