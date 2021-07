Unitas Sciacca, altri due colpi di mercato: arrivano Ciancimino e il talento argentino Idoyaga

Due importanti colpi di mercato, che si aggiungono ai precedenti, per la Unitas Sciacca che si prepara da affrontare il campionato di Eccellenza al meglio delle proprie possibilità.

In squadra due elementi che possono davvero fare la differenza: il difensore Girolamo Ciancimino e l'esterno argentino Luis Marcelo Idoyaga.

Il primo, 33 anni, è un roccioso centrale che sarà un punto di forza e di esperienza in un organico con tanti giovani. Dopo essere cresciuto nelle giovanili dello Sciacca, Ciancimino ha giocato con le maglie di Empedoclina, Giarre, Mazara, Ribera, Pro Favara, Raffadali, Misterbianco, Marsala e Mussomeli.

Costretto a stare fermo per diversi mesi per infortunio durante la stagione 2019/2020, anche fuori dal campo era stato in quella stagione supporto importantissimo per i compagni che poi conquistarono la promozione in Eccellenza.

A disposizione del mister Giuseppe Geraldi arriva anche Luis Marcelo Idoyaga, 23 anni, con alle spalle due campionati professionistici in Argentina prima dell'arrivo in Sicilia, lo scorso anno, nell'organico dell'Aci S.Antonio che ha preso parte al girone B del Campionato di Eccellenza siciliano.

?Idoyaga è un esterno mancino che può ricoprire tutti i ruoli della fascia sinistra, dalla difesa all’attacco. Anche questo nuovo arrivo è stato realizzato in sinergia con il procuratore Francesco Marino.