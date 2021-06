Arrivano le stelle del Padel: in campo i numeri uno Capitani e Cremona

Agrigento tra le Stelle del Padel

Da Giovedì 17 Giugno a Domenica 20 Giugno Agrigento ospita le stelle del Padel.

Al Tennis Club Città dei Templi (Parco del Mediterraneo, Villaseta, Agrigento), si esibiranno, tra gli altri, i numeri 1 Italiani: Capitani e Cremona e il numero 180 al mondo, Fernandez.

L'evento gratuito ed aperto al pubblico è stato fortemente voluto dai soci del club e da Alessandro Platania, presidente del club ed ha i patrocinio della Regione Siciliana e del Comune di Agrigento.

Nella giornata di Venerdi ci si sfiderà dalle 10 del mattino fino alle 23 di sera. Nella giornata di Sabato da pomeriggio a sera. La premiazione sarà domenica mattina.

All'interno del circolo, grazie anche agli sponsor: Meridiano, Samsung, Bullpadel, Cupra, International Padel Federazione, mejor set, Italgreen Padel, Joma, Sikelia, Nobile, Condorelli, MedicAirGroup, Scaligera Itercarni, C Company, Metal Trails, Grupoama Monella assicuratori, Bper, T.Sarcuto industria grafica, Euro medicali farm, Antheia, Capraro studio fisioterapia, ci saranno dei momenti di intrattenimento musicale e delle degustazioni di prodotti tipici.

Nella serata di Venerdì parteciperanno anche il Sindaco di Agrigento, dott. Franco Micciche', che porterà il saluto della Città all'evento ed il capo di Gabinetto dell'Assessorato Regionale per il Turismo, dott. Lillo Pisano.

"Abbiamo fatto entrare Agrigento nel tabellone di un evento a caratura mondiale. Sono molto soddisfatto di questa iniziativa ed invito tutti i miei concittadini a venire a vedere questo spettacolo. Lo sport è una risorsa fondamentale per la salute, crea aggregazione e perché no, come in questo caso, anche turismo. Vi aspettiamo numerosi".