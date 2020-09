Il giovane Scannella è del'Akragas, Di Gaetano "presenta" il prossimo match

Si continua a pensare al futuro in casa Akragas. Il direttore sportivo Ernesto Russello ingaggia un altro giovane di prospettiva per innalzare sempre di più il livello del settore giovanile biancoazzurro. La società della Presidente Sonia Giordano ha tesserato il portiere classe 2004 Samuele Scannella, originario di Agrigento. Il giovane portiere è già a disposizione dell'allenatore della prima squadra Francesco Di Gaetano e del preparatore dei portiere Giovanni Costantino.

Conferenza stampa

Venerdì 2 ottobre alle 11, all’interno della Sala stampa dello stadio “Esseneto” di Agrigento, si terrà la conferenza stampa del mister Francesco Di Gaetano e del centrocampista Andrea D'Amico.

Sarà presentata ai media la partita contro il Marsala, valida per la terza giornata di andata d campionato di Eccellenza, girone A. La gara è in programma sabato 3 ottobre, alle ore 15:30, allo stadio comunale "Esseneto" di Agrigento. Il match si giocherà a porte chiuse, come da DPCM del 7 settembre