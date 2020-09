Lancio del giavellotto, Parolino conquista la terza vittoria post Covid

L'atleta della Sal Catania Giusi Parolino, conquista nel lancio del giavellotto la terza vittoria post Covid. La gara si è tenuta presso lo stadio "Stagno D'Alcontres" di Barcellona Pozzo di Gotto. In campo oltre 120 atleti delle categorie giovanili e assolute.

"Recarsi fino a Barcellona Pozzo di Gotto - dice Parolino - è stato molto pesante perché 4 ore di viaggio e 300 km influiscono molto sul rendimento in gara. Ma con il mio coach abbiamo deciso di fare questa competizione come test per verificare gli allenamenti in vista dei Campionati Italiani di Ottobre".

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.