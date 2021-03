Lanci lunghi invernali, Parolino vince la medaglia d'oro tricolore ed è nuova campionessa italiana

Si sono svolti a Viterbo, nella tre giorni di gare, i Campionati Italiani lanci lunghi invernali 2021 over 35. L'atleta agrigentina Giusi Parolino, atleta della Sal Catania, con la misura di m.31,58 vince la Medaglia d'oro tricolore e il titolo di campionessa italiana e stabilisce il nuovo record siciliano, battendo il suo stesso risultato del 2019.

“Finalmente la mia gara perfetta – commenta la campionessa del giavellotto – per me non è soltanto una vittoria ma una grande soddisfazione; una sequenza di sei lanci buoni e senza errori, che hanno dimostrato che 2 anni di sacrifici e allenamenti ti ripagano con grandi risultati. Considero questa misura un nuovo punto di partenza -continua giusi, perchè quando in una gara per 4 lanci (evento molto raro) superi un record, vuol dire che si può ancora fare di piu. Grazie sempre e per sempre ad Emanuele Serafin, sia per tutti i programmi ma sopratutto per la pazienza di aver sempre creduto in me, è a lui che dedico questa ennesima vittoria. Un ringraziamento particolare a Carlo Sonego per i preziosi consigli e ai miei amici che credono in me".