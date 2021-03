Colpaccio Akragas, il centrocampista Giovanni Fricano è biancazzurro

Il calciatore è gia a disposizione di mister Francesco Di Gaetano e del suo staff per gli allenamenti di gruppo, in vista della ripresa del campionato in programma dopo le festività pasquali

Colpaccio di mercato per l’Akragas del patron Sonia Giordano. Il club di Agrigento ha chiuso l’accordo con uno dei centrocampisti più forti del campionato, ovvero Giovanni Fricano. Il giocatore è un classe 1993 e proviene dal Siracusa in Eccellenza. L'atleta, che può ricoprire il ruolo anche di difensore, è originario di Palermo e ha un curriculum calcistico di grande spessore per aver indossato tante maglie e giocato in categorie professionistiche.

Fricano ha iniziato la carriera nella Primavera del Palermo nella stagione 2010/2011. Successivamente ha militato anche nel Castel Rigone in serie D, nell'Aversa Normanna in C2, nella Battipagliese in D, nel Troina in serie D, nel Siracusa in Serie C e nel Savona in D. Il calciatore è gia a disposizione di mister Francesco Di Gaetano e del suo staff per gli allenamenti di gruppo, in vista della ripresa del campionato in programma dopo le festività pasquali.