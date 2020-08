Fortitudo Moncada, Andrea Tartaglia torna in bianco azzurro

Andrea Tartaglia, è un nuovo giocatore biancazzurro. Lo comunica la Fortitudo Agrigento.

"Quello di Andrea, agrigentino doc - dicono - è un ritorno in biancazzurro. Tartaglia, nell’ultima stagione, ha indossato la maglia della Virtus Molfetta in serie C. L’ala piccola di 200cm è un classe 1998. Andrea, è un “figlio” della Fortitudo Agrigento. L’agrigentino è pronto a tornare ad indossare la maglia biancazzurra".