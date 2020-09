Campionati siciliani, l'Akragas Futsal ammessa nel girone B: ecco tutte le altre composizioni

Va a completarsi l’organigramma delle squadre partecipanti ai campionati siciliani 2020-21. Il Consiglio Direttivo del Comitato ha varato l’organigramma della Prima categoria (93 squadre) e della Seconda categoria (69) del calcio a undici, nonché della serie C2 (62) e Femminile (11) del calcio a cinque.

Questa la composizione dei quattro campionati.



Prima categoria

Girone A: Alba Alcamo, Altofonte, Balestrate, Castellammare, Città di Cinisi, Custonaci, Erice Borgo Cià, Iccarense, Giardinellese, San Giorgio Piana, Palermo Calcio Popolare, Petrosino Marsala (ripescata) e Valderice.



Girone B: Aspra, Bagheria Città delle Ville, Calcarelli (rip.), Città di Casteldaccia, Città di Castellana, Città di Petralia Soprana, Città di Petralia Sottana, Geraci, Real Casale di Campofelice di Roccella, Real Suttano, Real T. Bellaville di Termini Imerese, San Mauro Castelverde e Valledolmo.



Girone C: Aluntina, Città di Galati, Città di Mistretta, Furnari, Futura, Longi, Nasitana, Pro Orlandina, Rosmarino, San Fratello, Sfarandina, Stefano Catania, Tortorici (rip.) e Umbertina.



Girone D: Aquila, Folgore Milazzo, Juvenilia 1958, Lipari (rip.), Mela di Santa Lucia del Mela, Monforte S. Giorgio, Or.Sa. Promosport, PGS Luce di Messina, Riviera Nord di Messina (rip.), Rodì Milici, Saponarese, Pro Mende di Santa Lucia del Mela e Valle del Mela di Pace del Mela.



Girone E: Aci Bonaccorsi, Adrano, Akron Savoca (rip.), Campanarazzu (rip.), Casalvecchio Siculo, Fiumedinisi, Furci, Giardini Naxos, Guardia, New Randazzo, Real Sud Nino Di Blasi di Messina, Riposto 2016, RSC Riposto e S. Alessio.



Girone F: Atletico S. Croce, Lavinaio di Aci S. Antonio, Leo Soccer di Catania, Militello Val di Catania, New Pozzallo, Pachino, Portopalo, Pro Chiaramonte, Pro Ragusa, Rinascita Netina 2008, Santa Lucia di Siracusa, Villaggio S. Agata di Catania e Vizzini.



Girone G: Agira, Atletico Favara, Atletico Gorgonia, Branciforti, Don Bosco Mussomeli, Empedoclina, Gela (rip.), Gemini Calcio, Nicosia, Ravanusa, S. Anna di Enna, Sommatinese e Villarosa.



Seconda categoria



Girone A: Belice Sport (rip.), Bianco Arancio, Calatafimi Don Bosco, Città di Giuliana, Colomba Bianca (rip.), Forense 2014, Margheritese, Regina Mundi (rip.), Salemi (rip.), Sporting Paolini, Strasmazzaro, Ustica e Velvet Bolognetta.



Girone B: Accademy S. Flavia, Belsitana, Città di Pettineo (rip.), Città di Villafranca Tirrena, Cus Unime Messina, Don Peppino Cutropia, Dorothea di Acquedolci, Provinciale, Real Zancle, Sciara, Terzo Tempo di Patti, Tyrrenum di Gioiosa Marea, Torregrotta e Vigliatore (rip.).



Girone C: Atletico Pagliara, Castiglione, Città di Francavilla, Giovanile Mascali, Kaggi, Linguaglossa, Maletto (rip.), Novara di Sicilia, Piedimonte (rip.), Real Antillo (rip.), Real Gazzi, Real Rocchenere, Santa Domenica Vittoria (rip.) e Virtus Etnea.



Girone D: Aci e Galatea (rip.), Acitrezza, Atletico Biancavilla, Gela (rip.), Gravina, Lavinaio, Motta, Niscemi, Real Caltagirone, Santa Venerina, Solarino, Vaccarizzo, Tremestierese (rip.) e Zafferana.



Girone E: Accademia Mazzarinese (rip.), Acquaviva, Alessandria della Rocca, Alimena, Atletico Caterinese, Atletico Licata, Campobello 1970, Castronovo, Marianopoli, Muxar, Riesi 2000, Vallelunga, Villalba e Virtus Favara.



Serie C2 (calcio a cinque)

Girone A: Alcamo, Atletico Monreale, Città di Marsala, De Santis di Palermo, Favignana, Mistral Meeting, Primavera Marsala, Real Palermo, Resuttana S. Lorenzo, S. Gregorio Papa, Team Redentin (ammessa) e Virtus Favignana.



Girone B: Ad Maiora, Akragas (ammessa), Alcattà, Atletico Campobello, Bagheria Città delle Ville (ammessa), Città di Bisaquino, Città di Canicattì, Concordia, Fulgentissima, Merlo (rip.), Punta Vugghia e Villabate.



Girone C: Atletico Barcellona, Borgatese S. Antonino, Città di Barcellona, Libertas Zaccagnini, Librizzi, Ludica Lipari, Melas, Miligunis Lipari, Nebro Sport, Or.Sa Promosport, Pro Mende (rip.), Valdinisi, Vigor Itala e Vivi Don Bosco.



Girone D: Caterina Loggi, Giarre, Misterbianco, Nicolosi, Nicosia, Pol. Nicosia, Puntese, San Nicolò, Sicilgrassi, Stella Rossa S.Tecla, Viagrande e Viagrandese.



Girone E: Carlentini, Città di Canicattini, Città di Sortino, Ferla, Game Ragusa, Holimpia Siracusa, Jano Trombatore, Mazzarrone, Real Palazzolo, Scicli, Siracusa Meraco e Villasmundo (rip.).