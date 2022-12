Verso Enna-Akragas, biglietti settore ospiti in prevendita oggi e domani presso la segreteria dell'Esseneto

La Società dell’Akragas informa i propri tifosi che a partire da questo pomeriggio saranno disponibili in prevendita ad Agrigento, al prezzo di 10 euro, i biglietti del "settore ospiti" per assistere alla partita Enna - Akragas di domenica 4 dicembre, alle ore 14:30.

I tifosi interessati potranno recarsi presso la segreteria dello stadio Esseneto, sino alle ore 19:30, per acquistare i tagliandi. La prevendita sarà attiva anche domani, dalle 15 alle ore 19:30, sempre presso la segreteria dello stadio Esseneto.

Nuovo incarico, intanto, per Matteo Colucci: sarà "uomo immagine" dell'Akragas nel mondo.

L'ex bandiera del calcio akragantino, Matteo Colucci, riceve un nuovo importante incarico. Il presidente Giuseppe Deni gli ha affidato, infatti, il ruolo di uomo immagine dell'Akragas. Matteo Colucci rappresenterà il club biancoazzurro nel mondo. Colucci ha dichiarato: "Sono felicissimo per questo nuovo incarico. Ringrazio di cuore la Società e in particolare il Presidente Giuseppe Deni per aver riposto fiducia in me. È un onore rappresentare la mia squadra del cuore, per la quale ho giocato negli anni '80 e ne sono stato anche il capitano. Sarà un grande piacere presenziare ad eventi e manifestazioni in tutto il mondo per parlare e per far conoscere la mia Akragas".

Inoltre, la società ha anche annunciato la partecipazione ad una nuova e significativa iniziativa di beneficenza e solidarietà denominata "Il Natale Solidale" e organizzata dal club ufficiale "Juventus Valle dei Templi " di Agrigento. Con lo slogan "aiutaci a donare un sorriso", la Società del Presidente Giuseppe Deni invita tutti i tifosi e le loro famiglie a regalare un giocattolo ai bambini meno fortunati. Il punto di raccolta sarà lo stadio Esseneto di Agrigento nei giorni venerdì 9 e sabato 10 dicembre. Sarà allestito un piccolo albero di Natale nei pressi della segreteria/sala stampa e chiunque potrà donare un giocattolo per un piccolo ma significativo gesto di beneficenza. Inoltre è prevista la tombola della solidarietà il prossimo 17 dicembre, alle ore 17:30, e tra i premi in palio vi saranno numerosi gadget marchiati Akragas, la maglia ufficiale della prima squadra e un biglietto per assistere gratuitaimente alla partita del Gigante allo stadio Esseneto. La maglia dell'Akragas sarà consegnata al vincitore nel mese di gennaio, alla prima partita casalinga dei biancoazzurri.