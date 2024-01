Canicattì, un blackout di tre minuti rovina tutto: il Siracusa ribalta il match vincendo 3-2

La squadra di Pidatella, in vantaggio di due reti dopo i primi 45 minuti di gioco, si fa rimontare nella ripresa: in tre minuti i padroni di casa accorciano le distanze, pareggiano e sorpassano i biancorossi. Una sconfitta che fa molto male, soprattutto per la qualità espressa nel primo tempo