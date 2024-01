Licata-Canicattì, il derby è biancorosso: la squadra di Pidatella vince 3-0

Il Canicattì si aggiudica, nettamente, il derby contro il Licata: al Saraceno di Ravanusa i biancorossi vincono 3-0. La squadra di Pidatella ottiene un successo assai prezioso per la classifica. Gli uomini di Pippo Romano non sono mai riusciti a far davvero male alla difesa ospite. Un ko pesante per i gialloblù, che non fanno passi avanti in classifica.

Romano schiera i suoi con il consueto 3-5-2: Valenti; Garau, Calaiò, Cappello; Scopelliti, Giannone, Murgia, Rotulo, Lanza; Haberkon, Minacori.

Pidatella risponde con lo stesso modulo: Testagrossa; Camara, Raimondi, Loza; Frangiamone, Sidibe, Sottile, Giancotti, Petrucci; Catania, Bonilla.

Dopo otto minuti i biancorossi si portano avanti: conclusione chirurgica di Giancotti su assist di Petrucci, 1-0 Canicattì.

Al 21’ Testagrossa vola su una conclusione ravvicinata di Minacori: i biancorossi mantengono il vantaggio. Al 45’ il Licata rimane in dieci: l’arbitro estrae il cartellino rosso nei confronti di Cappello.

Nella ripresa il Canicattì intensifica gli attacchi, il Licata non riesce a reagire.

Al 67’ arriva il raddoppio per gli uomini di Pidatella, a seguito di una spettacolare azione corale ci pensa ancora Antonio Giancotti con il suo destro a concludere in goal. Doppietta per il giovane classe 2004. Due minuti dopo il Licata ha la chance per riaprire il match: calcio di rigore, ma Minacori si fa ipnotizzare da Testagrossa e il Canicattì mantiene il doppio vantaggio.

A dieci minuti dalla fine i biancorossi calano il tris: è Bonilla a firmare la rete del definitivo 3-0, a seguito di un calcio d’angolo.