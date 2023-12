Canicattì, sconfitta di misura ad Acireale: i padroni di casa vincono 1-0

Il Canicattì di Orazio Pidatella viene sconfitto 1-0 allo stadio Aci e Galatea di Acireale: i padroni di casa si impongono 1-0, decisiva la rete di Lo Coco al 32'.

Classico 3-5-2 per i biancorossi: Testagrossa tra i pali; Vecchi, Raimondi e Camara in difesa; Amenta, Diaz, Viglianisi, Sidibe e Tedesco a centrocampo; Scopelliti, Catania in attacco.

Il primo quarto d'ora è avaro di emozioni, le squadre si studiano senza troppa fretta. Al 32' l'equilibrio si interrompe, i padroni di casa passano con la rete di Lo Coco sugli sviluppi di calcio di punizione. Nella ripresa il Canicattì rimane in dieci: al 74' espulso Messina per fallo da ultimo uomo, due minuti dopo secondo giallo per Raimondi. Nel finale i biancorossi ci provano ma non riescono a trovare la via del pari.