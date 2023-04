Akragas, oggi seduta mattutina: biancazzurri al lavoro per preparare la supersfida di domenica

Seduta mattutina oggi per l'Akragas, che prepara nel migliore dei modi la partita contro il Resuttana San Lorenzo di domenica 16 aprile, alle ore 16:30, allo stadio Esseneto.

La squadra, priva del suo allenatore Nicolò Terranova, fermato ieri da un attacco febbrile, ha lavorato agli ordini di mister Pietro Catalano. I giocatori hanno svolto un lavoro di forza in palestra e poi si sono spostati sul manto erboso dell'Esseneto per la trasformazione in campo con possessi e duelli.



Ha lavorato a parte il capitano, Alfonso Cipolla. Tutti gli altri sono a disposizione dello staff tecnico.Domani pomeriggio è previsto un nuovo allenamento.