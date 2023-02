Akragas, annullata la conferenza stampa del patron Giuseppe Deni prevista per oggi

L' Akragas, in una nota ufficiale, ha comunicato che la conferenza stampa del patron Giuseppe Deni, prevista per oggi, è stata annullata per imprevisti impegni fuori sede dello stesso Deni.

La conferenza stampa si terrà la prossima settimana: nell’occasione, verrà fatto anche un consuntivo della stagione che si appresta ad entrare nella fase conclusiva.