Serie A2, la Fortitudo Agrigento sfida la Reale Mutua Torino al PalaMoncada

La sfida tra la Fortitudo Agrigento e Torino non è mai banale, corsi e ricorsi storici riportano alla memoria dei tifosi le gesta al Palamoncada di Simone Pepe allenato da Franco Ciani, coach e cittadino onorario di Agrigento per 7 anni.

Il primo ritorno ad Agrigento è avvenuto un anno fa quando Agrigento vinse sorprendendo molti e portando a casa due punti pesanti, obiettivo che domani sera alle 20:30 si pone anche coach Pilot, reduce dalla vittoria in trasferta a Milano contro l'Urania.

Una Fortitudo Agrigento a due volti, quella che ha saputo battere Trapani in Supercoppa e Milano in trasferta e quella che ha perso all'esordio sia in Supercoppa che in campionato contro Nardò e Rieti. La condizione fisica della squadra è stata messa a dura prova con tanti infortuni che hanno condizionato la preparazione estiva e le prime partite stagionali, ma l'entusiasmo del Palamoncada e della vittoria esterna potrebbe essere un punto a favore di Agrigento, sempre pronta alle grandi sfide e sempre a testa alta senza avere paura di nessuno, in passato come oggi.

Anche Torino arriva dalla sconfitta contro Rieti ed una vittoria con Latina, la squadra di Ciani arriva al Palamoncada con la voglia di riscatto.

Ecco le parole di coach Damiano Pilot alla vigilia del match: "Resettiamo dopo la bella vittoria a Milano perché ci aspetta una partita dura, contro un avversario che sicuramente avrà voglia di riscatto dopo l’ultima partita, e verrà ad Agrigento con il coltello fra i denti. Torino è una squadra di qualità, ha avuto come noi diversi problemi fisici ma dopo una prima metà di partita giocata non ai suoi livelli è cresciuta molto nel secondo tempo a Rieti, quindi sarà fondamentale approcciare bene la partita ed essere costanti e solidi all’interno della stessa. I nostri avversari hanno giocatori in grado di piazzare dei break anche con giocate estemporanee, noi vogliamo trovare continuità e sempre maggiore ritmo partita, sono sicuro che verrà fuori un match combattuto e conto nel grande apporto del nostro pubblico per fare una buona prestazione". Appuntamento domani al Palamoncada alle 20:30 per la palla a due.