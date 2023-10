Serata amara per la Fortitudo, arriva una nuova sconfitta

Non è il periodo migliore per la Fortitudo Agrigento ed oggi arriva un'altra sconfitta al Palamoncada, questa volta contro Treviglio con il punteggio di 69-76.

Una partita ad altissima intensità fisica, combattuta punto a punto per tre tempi, per oltre 30 minuti la Fortitudo Agrigento ha tenuto banco ad un roster molto quotato tra le prime della classifica, allenato da coach Finelli, che sfata il tabù Agrigento dopo aver perso le ultime 4 partite al Palamoncada.

Perfetta parità all'inizio dell'ultimo parziale di gioco, la Fortitudo si porta avanti sul 57-50 e lì la partita cambia completamente, Treviglio grazie alle triple di Miaschi riesce a realizzare un parziale di 15-0 lasciando la Fortitudo indietro di 8 punti completamente nel pallone e in difficoltà fisica e mentale.

Troppi errori nei tiri liberi, troppi errori di impostazione e l'ex Guariglia e compagni non perdonano e non perdono più il treno che conduce alla vittoria finale. Una buonissima Fortitudo lascia il rammarico tra il pubblico, gli spalti iniziano a svuotarsi prima della fine del match e qualche fischio accompagna i giocatori di casa, applauditi comunque dai fedelissimi sostenitori che hanno incitato per tutta la partita una squadra in difficoltà che cerca di rialzare la testa.

Arriva la quarta sconfitta in cinque partite, molto amareggiato coach Pilot, non poteva sperare un inizio peggiore in questa avventura. Appuntamento a domenica prossima, nuovamente al Palamoncada, per ritrovare quella vittoria sperata che darebbe alla squadra la fiducia necessaria per risollevare la china, nella speranza di recuperare l'americano Cohill, ancora fuori per infortunio.

Il tabellino

Moncada Energy Agrigento - Gruppo Mascio Treviglio 69-76 (18-18, 18-19, 14-13, 19-26)



Moncada Energy Agrigento: Jacob Polakovich 14 (5/8, 0/0), Alessandro Sperduto 14 (4/6, 1/5), Nicolas Morici 13 (0/0, 3/6), Lorenzo Ambrosin 11 (1/1, 3/10), Albano Chiarastella 8 (1/4, 1/4), Davide Meluzzi 5 (0/3, 1/7), Mait Peterson 4 (2/5, 0/3), Edoardo Ronca 0 (0/0, 0/0), Emanuele Caiazza 0 (0/0, 0/1), Dwayne Cohill 0 (0/0, 0/0), Sadio soumalia Traore 0 (0/0, 0/0)

Tiri liberi: 16 / 26 - Rimbalzi: 37 9 + 28 (Jacob Polakovich 11) - Assist: 16 (Albano Chiarastella 5)



Gruppo Mascio Treviglio: Tommaso Guariglia 20 (4/8, 2/2), Federico Miaschi 17 (0/3, 4/9), A.j. Pacher 15 (3/5, 2/4), Terrell Harris 9 (2/6, 1/7), Marco Giuri 7 (2/2, 1/3), Brian Sacchetti 6 (0/0, 1/4), Luca Vitali 2 (1/4, 0/1), Matteo Pollone 0 (0/0, 0/2), Simone Barbante 0 (0/0, 0/0), Bruno Cerella 0 (0/0, 0/0)

Tiri liberi: 19 / 23 - Rimbalzi: 39 8 + 31 (A.j. Pacher 9) - Assist: 13 (Federico Miaschi, Terrell Harris, Marco Giuri, Luca Vitali 3)