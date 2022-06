Playoff Serie B: La Fortitudo Agrigento vince anche gara 2 e vede la Serie A2

La Fortitudo Agrigento non sbaglia batte ancora la Sebastiani Rieti e si aggiudica anche Gara 2 portando la serie sul 2-0. Ora, i ragazzi di coach Catalani, avranno a disposizione 3 match point per essere promossi in Serie A2. Le finali si spostano a Rieti, al PalaSojourner con Gara 3 prevista per venerdi 17 giugno alle ore 21.00.

Ottima partenza dei padroni di casa che aprono le danze con Chiarastella che con due appoggi facili a canestro fa 4-0. Peterson non è da meno e Agrigento vola subito avanti 8-0 dopo 3 minuti di gioco. Rieti non ci sta e reagisce in un primo quarto che vede avanti 17-10 la Moncada.

Nel secondo quarto il copione non cambia con la Fortitudo in pieno controllo della gara che raggiunge anche la doppia cifra di vantaggio. La Sebastiani prova a rimanere attaccata ma all'intervallo lungo il parziale è di 34-22 a favore dei padroni di casa.

Nella ripresa Agrigento prova a dare la spallata definitiva al match ma Rieti non molla e il vantaggio rimane intorno alla doppia cifra 53-43 all'alba degli ultimi 10′ di gioco. Nell'ultimo quarto la Sebastiani non sembra avere la forza per rimontare e la Fortitudo riesce anche ad allungare fino al +15 finale.

Agrigento vince anche gara 2 ed ora si prepara alla trasferta laziale dove, già venerdi sera in gara 3, può festeggiare il ritorno in serie A2.

Moncada Energy Agrigento - Real Sebastiani Rieti 72-57 (17-10, 17-12, 19-21, 19-14)

Moncada Energy Agrigento: Cosimo Costi 18 (4/5, 1/7), Alessandro Grande 14 (2/7, 2/6), Mait Peterson 14 (5/10, 0/0), Albano Chiarastella 7 (2/2, 1/2), Nicolas Morici 5 (1/4, 1/2), Andrea Lo biondo 5 (2/2, 0/1), Santiago Bruno 4 (2/2, 0/4), Giuseppe Cuffaro 3 (0/0, 1/1), Lorenzo Ambrosin 2 (1/1, 0/4), Nicolas Mayer 0 (0/0, 0/0), Luca Bellavia 0 (0/0, 0/0), Sadio soumalia Traore 0 (0/0, 0/0)

Tiri liberi: 16 / 18 - Rimbalzi: 36 8 + 28 (Mait Peterson, Nicolas Morici 8) - Assist: 17 (Alessandro Grande, Nicolas Morici 6)

Real Sebastiani Rieti: Mario jose Ghersetti 18 (5/9, 2/5), Alessandro Piazza 15 (3/4, 2/2), Marco Contento 10 (2/3, 2/10), Klaudio Ndoja 6 (1/5, 0/3), Federico Loschi 4 (1/1, 0/6), Lorenzo Piccin 4 (1/1, 0/0), Nicolas manuel Stanic 0 (0/3, 0/0), Marco Maganza 0 (0/0, 0/0), Zdravko Okiljevic 0 (0/1, 0/1), Omar Dieng 0 (0/0, 0/3)

Tiri liberi: 13 / 21 - Rimbalzi: 36 9 + 27 (Mario jose Ghersetti 15) - Assist: 5 (Nicolas manuel Stanic 4)