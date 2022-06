Playoff Serie B: Una Fortitudo Agrigento perfetta batte Rieti e va sull'1 a 0

Era una finale e ci si aspettava una partita combattuta senza nessun favorito, ma vedere la Fortitudo Agrigento sopra di 20 punti a fine partita era difficile da ipotizzare, vedere un terzo parziale di 32-13 era molto difficile da immaginare, con ben cinque giocatori in doppia cifra, il 70% di punti segnati da due e il 46 da tre e il 100% di tiri liberi.

La Fortitudo Agrigento più bella della stagione travolge Rieti 89-69 e fa sua Gara 1. La storia insegna che festeggiare ora non serve a nulla e Rieti ha dimostrato durante tutta la stagione di avere un potenziale enorme, per molti data favorita su Agrigento. La partita di oggi è solamente un piccolo passo verso il grande obiettivo e coach Catalani tiene altissima l’attenzione dei suoi ragazzi: “Sono stati perfetti stasera, hanno fatto una partita di sacrificio, l’abbiamo vinta da dietro difendendo bene e l’apporto di tutti è stato importante. Voglio ringraziare il pubblico perché oggi è stato meraviglioso e ci ha spinto dall’inizio alla fine”. Un Palamoncada così pieno non si vedeva da tre anni, quasi 2000 persone festanti e molte cose sono cambiate da allora ma la passione di sempre sembra essere ritrovata e martedì si prevede un altro pienone.

Il top scorer del match è Alessandro Grande con 18 punti, seguito da un ritrovato Cosimo Costi con 17 punti, Morici 14, Ambrosin 14 e Chiarastella 10, per lui anche 9 rimbalzi e 6 assist, ennesima partita straordinaria di questa stagione. Grande ovazione anche per il ritorno di Alessandro Piazza ad Agrigento, accolto con un lungo applauso dal suo ex pubblico, l’emozione sicuramente si è fatta sentire ed ha messo a segno solamente 5 punti. Prima del match c’è stato anche lo scambio di maglia tra Albano Chiarastella e il capitano dell’Akragas Alfonso Cipolla, anche lui vittorioso nell’andata della finale playoff poche ore prima. Una giornata di festa per Agrigento che da appuntamento a Gara 2 martedì alle 20:30 al Palamoncada.

Moncada Energy Agrigento – Real Sebastiani Rieti 89-69 (15-17, 29-20, 32-13, 13-19)

Moncada Energy Agrigento: Alessandro Grande 18 (0/0, 4/7), Cosimo Costi 17 (2/3, 2/3), Nicolas Morici 15 (3/4, 3/5), Lorenzo Ambrosin 14 (2/3, 1/7), Albano Chiarastella 10 (2/3, 2/2), Santiago Bruno 5 (0/0, 1/2), Mait Peterson 4 (2/3, 0/0), Andrea Lo biondo 4 (2/3, 0/2), Giuseppe Cuffaro 2 (1/1, 0/0), Umberto Indelicato 0 (0/0, 0/0), Luca Bellavia 0 (0/0, 0/0), Sadio soumalia Traore 0 (0/0, 0/0)

Tiri liberi: 22 / 22 – Rimbalzi: 26 4 + 22 (Albano Chiarastella 9) – Assist: 14 (Albano Chiarastella 6)

Real Sebastiani Rieti: Mario jose Ghersetti 12 (3/6, 2/4), Marco Contento 11 (1/3, 3/8), Marco Maganza 11 (5/6, 0/0), Klaudio Ndoja 9 (2/2, 1/2), Federico Loschi 8 (1/2, 2/5), Nicolas manuel Stanic 8 (1/3, 2/5), Alessandro Piazza 5 (1/3, 1/1), Zdravko Okiljevic 3 (0/0, 1/2), Omar Dieng 2 (1/3, 0/2), Lorenzo Piccin 0 (0/0, 0/2)

Tiri liberi: 3 / 3 – Rimbalzi: 20 5 + 15 (Mario jose Ghersetti, Zdravko Okiljevic 4) – Assist: 11 (Mario jose Ghersetti, Nicolas manuel Stanic, Alessandro Piazza 2)