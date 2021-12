Serie B: La Fortitudo Agrigento non si ferma più. Battuta Forio e decima vittoria di fila

Per chiudere l'anno in testa alla classifica serviva una prova concreta per la Fortitudo Agrigento, che conquista la decima vittoria di fila su un campo difficile come quello del Forio basket 1977.

L’ultima vittoria dell’anno per Chiarastella e compagni porta la firma del play Alessandro Grande, top scorer con 15 punti, in doppia cifra anche il capitano e Mait Peterson.

Il campionato di fermerà per la pausa natalizia ed al rientro si riparte con lo scontro diretto tra le prime della classe, Agrigento e Bisceglie, il 9 gennaio al Palamoncada con un doppio obiettivo: mantenere il primato allungando la striscia di vittorie e qualificarsi per la Coppa Italia.

Forio Basket 1977 - Moncada Energy Agrigento 52-66 (12-18, 14-18, 12-11, 14-19)

Forio Basket 1977: Daniele Grilli 15 (1/7, 1/4), Jakov Milosevic 13 (4/8, 1/4), Juan manuel Caceres 7 (2/4, 0/1), Simone Orsini 6 (1/3, 0/3), Andrea Antonaci 4 (2/2, 0/0), Francesco Ciarpella 3 (0/2, 1/3), Marco antonio Iannello 3 (0/0, 1/3), Shadi Nafea 1 (0/0, 0/0), Domenico Capezza 0 (0/0, 0/0), Damir Hadzic 0 (0/0, 0/0)

Tiri liberi: 20 / 23 - Rimbalzi: 32 4 + 28 (Juan manuel Caceres 10) - Assist: 6 (Daniele Grilli 3)

Moncada Energy Agrigento: Alessandro Grande 15 (4/10, 1/2), Albano Chiarastella 11 (2/5, 2/3), Mait Peterson 11 (4/9, 0/0), Nicolas Morici 9 (3/5, 1/2), Cosimo Costi 9 (4/5, 0/1), Giuseppe Cuffaro 5 (1/4, 1/3), Andrea Lo biondo 4 (1/6, 0/2), Santiago Bruno 2 (0/1, 0/3), Luca Bellavia 0 (0/0, 0/0), Nicolas Mayer 0 (0/0, 0/0)

Tiri liberi: 13 / 14 - Rimbalzi: 26 8 + 18 (Nicolas Morici 9) - Assist: 8 (Alessandro Grande, Albano Chiarastella, Santiago Bruno 2)