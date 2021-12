Serie B: La Fortitudo Agrigento alla ricerca della decima sul campo del Forio basket

Chiudere l'anno in bellezza conquistando la decima vittoria di fila. E' questo l'obiettivo della Fortitudo Agrigento che, domenica 19 dicembre, affronta in trasferta il Forio basket 1977 per l'incontro valido per la 13esima giornata di campionato.

I ragazzi di coach Catalani vogliono continuare la striscia di vittoria incredibile che gli ha portati in vetta alla classifica al pari di Bisceglie.

Non sarà facile però portare a casa la vittoria da Forio. I padroni di casa arrivano da tre sconfitte consecutive e venderanno cara la pelle per provare ad invertire il trend negativo e regalarsi una gioia davanti ai propri tifosi.

Due squadre, quindi che arrivano alla sfida in due momenti completamente opposti che proveranno a regalarsi la vittoria per farsi un bel regalo di natale.