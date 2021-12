Serie B: La Fortitudo Agrigento è inarrestabile. Nona vittoria consecutiva

La Fortitudo Agrigento non si ferma più, suona la nona sinfonia consecutiva in campionato battendo Torrenova e, con la sconfitta di Bisceglie a Taranto, raggiunge il primo posto in classifica a pari merito. Succede di tutto al Palamoncada con il primo parziale che vede gli agrigentini avanti di un solo punto, ma nel secondo parziale la squadra di casa diventa devastant per Torrenova e con un parziale di 23-16 si porta avanti e non viene più ripresa. Schiacciate di Costi, Lo Biondo e Morici, espulsione discutibile di Alessandro Grande e tante polemiche.

Il match diventa nervoso, il pubblico del Palamoncada si accende e spinge la squadra fino alla vittoria. Era un derby e due punti in match come questi valgono sempre qualcosa in più.

Molto soddisfatto coach Catalani: “I ragazzi hanno dimostrato di volerla vincere questa partita, non è stata la nostra miglior pallacanestro ed il terzo parziale è quello che ho preferito, è uscita la grinta ed abbiamo concesso solo 53 punti. Andiamo avanti su questa strada”.

Moncada Energy Agrigento - Fidelia Torrenova 66-53 (11-10, 23-18, 10-10, 22-15)

Moncada Energy Agrigento: Nicolas Morici 15 (6/8, 0/3), Andrea Lo biondo 13 (5/8, 0/2), Cosimo Costi 10 (5/7, 0/2), Albano Chiarastella 9 (4/7, 0/2), Giuseppe Cuffaro 7 (2/3, 1/1), Santiago Bruno 5 (0/0, 1/5), Alessandro Grande 4 (1/6, 0/1), Mait Peterson 3 (1/4, 0/0), Luca Bellavia 0 (0/0, 0/1), Sadio soumalia Traore 0 (0/0, 0/0), Nicolas Mayer 0 (0/0, 0/0), Umberto Indelicato 0 (0/0, 0/0)

Tiri liberi: 12 / 18 - Rimbalzi: 36 8 + 28 (Albano Chiarastella 12) - Assist: 13 (Nicolas Morici, Santiago Bruno, Alessandro Grande 3)

Fidelia Torrenova: Dario Zucca 13 (3/5, 1/3), Matteo Zanetti 10 (2/6, 2/2), Donato Vitale 9 (1/4, 2/6), Thomas Tinsley 7 (2/2, 1/7), Giancarlo Galipo 7 (2/3, 0/0), Stefan Malkic 3 (0/3, 1/2), Sebastiano Perin 2 (0/2, 0/4), Luca Bolletta 2 (0/2, 0/1), Andrea Bianco 0 (0/0, 0/0), Vincenzo Saccone 0 (0/0, 0/0), Alen Nuhanovic 0 (0/0, 0/0)

Tiri liberi: 12 / 16 - Rimbalzi: 28 3 + 25 (Donato Vitale 7) - Assist: 2 (Luca Bolletta 2)