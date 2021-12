Serie B: Sfida l'alta quota per la Fortitudo. Al Pala Moncada arriva Torrenova

La seconda contro la terza, due siciliane a confronto, la squadra di coach Bartocci, Fidelia Torrenova contro la Fortitudo Agrigento di coach Catalani che viene da ben otto vittorie di fila. Sono questi gli ingredienti principali di una strepitosa pietanza domenicale che vedrà una partita di punta nel Girone D del campionato.

Agrigento viene da una grande prestazione ed una vittoria convincente a Pozzuoli, Torrenova da una vittoria di misura contro Salerno e distano solamente due lunghezze una dall’altra, rispettivamente con 18 e 16 punti. Domenica alle ore 18.00, al Pala Moncada si preannuncia grande spettacolo tra due compagini in grande forma che non si riparmieranno fino alla sirena.

Coach Catalani tiene alta l’attenzione sul match: “Chiudiamo questo trittico di partite tornando al PalaMoncada dove sfideremo Torrenova in un match molto importante. Incontriamo una squadra che sta attraversando un ottimo momento di forma e che in questa prima parte di campionato ha dimostrato di poter recitare un ruolo da assoluta protagonista. Noi arriviamo da due trasferte in cui siamo riusciti ad imporci grazie a due eccellenti prestazioni difensive e da questo dobbiamo ripartire per affrontare i nostri avversari domenica prossima. Mentalità, durezza e voglia di competere saranno le chiavi della gara”.