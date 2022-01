Serie B: Fortitudo Agrigento - Lions basket Bisceglie rinviata a data da destinarsi

Squadra in casa

Squadra in casa Fortitudo Agrigento

Il big match tra Fortitudo Agrigento-Lions Bisceglie, valida per la quattordicesima giornata d’andata del campionato di Serie, in programma domenica 9 gennaio al Pala Moncada, è stata rinviata a data da destinarsi. Le sopraggiunte difficoltà logistiche e organizzative inerenti alla cancellazione dei voli previsti da e per la Sicilia ha impedito di fatto il regolare svolgimento del match.