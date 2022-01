Serie B: Fortitudo Agrigento all'esame Lions basket Bisceglie

Il big match della 14esima giornata di Serie B va in scena al Pala Moncada. I padroni di casa della Fortitudo Agrigento, in serie positiva da 10 partite, ospitano i Lions basket Bisceglie capolista del girone D sin dalla prima giornata.

Nell'ultima giornata prima della sosta, Bisceglie ha battuto Sant’Antimo e Agrigento ha vinto in trasferta a Forio, entrambe hanno 22 punti e questa sfida può riscrivere gli equilibri in vetta. La squadra pugliese è il migliore attacco del girone e se la vedrà contro la miglior difesa. Sarà anche un confronto di stili tra due squadre che vogliono mandare un segnale a tutto il campionato.

Tiene alta l’attenzione coach Michele Catalani: “Ci attende un impegno tosto contro Bisceglie, squadra brillante, di grande fisicità e con idee di gioco molto chiare. Per noi è un’occasione di confronto importante contro una formazione che ha finora dimostrato grande continuità. Dovremo fare una partita gagliarda e di grande impatto fisico soprattutto in difesa, consapevoli che ci ritroveremo di fronte un attacco che produce le cifre migliori del nostro girone e che è soprattutto ben distribuito su tanti dei giocatori a disposizione di coach Nunzi. Arriviamo da uno stop prolungato ed abbiamo grande voglia di tornare in campo. La chiave sarà sempre la stessa: la nostra difesa. Se il nostro impatto sarà quello giusto, sono sicuro che saremo in grado di competere fino alla fine”.

Appuntamento domenica 9 gennaio al Pala Moncada, palla a due alle 18.00.