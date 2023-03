Fortitudo, tutto facile al PalaMoncada: Piacenza al tappeto per 101-85

Il Palamoncada è un fortino inespugnabile per la Fortitudo Agrigento che oggi surclassa Piacenza per 101-85. Una partita dall'intensità molto alta che ha visto sin dal primo quarto la squadra di coach Cagnardi avanti nel punteggio. Lorenzo Ambrosin è in stato di grazia e le sue triple bloccano totalmente l'Assigeco che prova a rispondere con Miaschi e Marco Portannese, agrigentino e conosciuto da tutti al Palamoncada. Ma 8/11 da tre punti e 5/7 fanno di Ambrosin l'MVP indiscusso del match che terminerà la partita con 37 punti. In doppia cifra anche il solito Grande, Costi e Marfo rispettivamente con 16, 12 e 14 punti.

Un distacco di tre punti nel primo quarto ed altri sei nel secondo portano Agrigento in una confort zone che permette di acquisire la solita fiducia e grinta che diventa un'arma incredibile contro Piacenza. Più volte durante il terzo quarto prova la rimonta ma i ragazzi di Devis Cagnardi non si fermano fino alla fine cercando di recuperare anche lo svantaggio nella differenza canestri in classifica contro la diretta avversaria. Prossimo appuntamento il 15 marzo per il recupero del match contro Torino.

Moncada Energy Agrigento - UCC Assigeco Piacenza 101-85 (21-19, 31-25, 22-22, 27-19)

Moncada Energy Agrigento: Lorenzo Ambrosin 37 (5/7, 8/11), Alessandro Grande 16 (2/5, 4/9), Kevin Marfo 14 (5/8, 0/1), Cosimo Costi 12 (3/4, 1/3), Daeshon Francis 7 (3/5, 0/1), Mait Peterson 6 (3/5, 0/0), Albano Chiarastella 5 (1/2, 1/2), Matteo Negri 4 (2/2, 0/0), Nicolas Mayer 0 (0/0, 0/0), Luca Bellavia 0 (0/0, 0/0), Thomas Fernandez 0 (0/0, 0/0), Sadio soumalia Traore 0 (0/0, 0/0)

Tiri liberi: 11 / 14 - Rimbalzi: 31 6 + 25 (Kevin Marfo 9) - Assist: 24 (Alessandro Grande 6)

UCC Assigeco Piacenza: Federico Miaschi 19 (5/11, 3/8), Marco Portannese 19 (2/2, 4/5), Brady Skeens 10 (4/4, 0/0), Luca Cesana 9 (2/3, 1/6), Nemanja Gajic 8 (1/1, 2/8), Antonio jacopo Soviero 8 (4/5, 0/0), Davide Pascolo 8 (3/6, 0/0), Lorenzo Querci 2 (1/1, 0/2), Lorenzo Galmarini 2 (0/1, 0/0), Milos Joksimovic 0 (0/0, 0/0), Giorgio Franceschi 0 (0/0, 0/0)

Tiri liberi: 11 / 17 - Rimbalzi: 25 7 + 18 (Davide Pascolo 8) - Assist: 12 (Federico Miaschi, Antonio jacopo Soviero 3)