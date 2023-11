Ennesimo riconoscimento per Giusi Parolino: l’atleta riceve il “Premio speciale per lo sport”

Arriva un altro importante riconoscimento per l'atleta agrigentina Giusi Parolino della Asd Milone Siracusa. Ha infatti ricevuto il premio speciale per lo sport grazia al suo palmares “ricco e prestigioso - si legge nella motivazione - che certifica le sue eccellenti qualità e capacità sportive. Giusi Parolino che si è affermata sulla scena siciliana, nazionale ed internazionale nella disciplina lancio del giavellotto. Nella sua carriera ha collezionato record e successi. Soltanto quest’anno, nel lancio del giavellotto, ha conquistato la medaglia d'oro ai campionati italiani lanci lunghi invernale, la medaglia d'oro ai campionati italiani estivi, la medaglia d’oro ai campionati italiani CDS, la medaglia di bronzo ai campionati europei 2023. Giusi Parolino, con le sue gesta sportive, è orgoglio per il territorio e per la Sicilia”.

La cerimonia di consegna del premio si è svolta a Casa Sanfilippo, ad Agrigento, in occasione della settima edizione del concorso di poesia in lingua siciliana dedicato a Giuseppe Serroy, poeta, storico, studioso delle tradizioni popolari, medico, scienziato, politico, patriota antiborbonico e fautore dell’unità d’Italia. Il concorso, è ideato e curato dal presidente emerito della Cna pensionati di Agrigento Francesco Curaba.